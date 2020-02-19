محمد جمعة ينتهى من تصوير «فرصة ثانية»

انتهى الفنان محمد جمعة، من تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي "فرصة ثانية"، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري والمقرر أن تشارك به ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.وبدأ "جمعة" تصوير مشاهده مطلع شهر يناير الماضي، حيث يصور مخرج العمل مرقس عادل تصوير أحداث المسلسل بشكل منتظم شبه يوميا؛ لسرعة الانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل استعدادا لعرضه."فرصة ثانية" من إنتاج شركة "سينرجي" وإخراج مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من الفنان أحمد مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أحمد مجدي والفنان التونسي تميم عبده، وأيتن عامر، وغيرهم.