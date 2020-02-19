البدوى يشيد بنتائج اجتماع «أصدقاء السودان» فى السويد

أشاد الدكتور ابراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بنتائج اجتماعات مجموعة "أصدقاء السودان" في ستوكهولم، واصفا تلك الجولة بأنها "ناجحة".وقال "البدوي"، في بيان لوزارة المالية: "إن الشركاء والأصدقاء وعدوا بتقديم دعم مقدر للسودان"، لافتا إلى أن اجتماع باريس في أبريل المقبل، سيشهد تقديم التزامات محددة من "أصدقاء السودان" لمؤتمر المانحين.وأوضح أن الفرصة ستتاح لبعض الدول وبعض المانحين المشاركين، للتشاور مع الوزارات المعنية، حول تحديد المساهمات المختلفة، واصفا اجتماع السويد بـ"المهم جدا".وكانت مجموعة "أصدقاء السودان"، اتفقت على عقد لقاء للمجموعة في فرنسا في إبريل المقبل، ومؤتمر للمانحين، التزمت المجموعة بالمشاركة فيه، خلال النصف الأول من يونيو القادم، على أن يتم الاتفاق على تفاصيله قريبا، وأكدت المجموعةْ، في بيان صدر في ختام اجتماعها السادس في السويد، دعمها للحكومة الانتقالية.