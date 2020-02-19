غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالى برطس بالجيزة

قال النائب سعد بدير، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية، وسكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد في بالجيزة، إنه سينظم غدًا الخميس قافلة طبية بالمجان ستكون هي الأكبر على مستوى محافظة الجيزة، تطبيقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حياة كريمة لكل مواطن.وأضاف "بدير" أن القافلة تأتي تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وتحمل شعار "إحنا معاك" بقرية برطس مركز أوسيم محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن القافلة سوف تشهد حضور عدد كبير من قيادات حزب الوفد، وتأتي القافلة بالتعاون مع مديرية الصحة بالجيزة، وبحضور الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة وقيادات حزب الوفد ومحمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، وجامعة ٦ أكتوبر برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر رئيس مجلس أمناء الجامعة.وأشار النائب الوفدي، إلى أن القافلة تضم أكثر من عدد ١٠٨ أطباء واستشاري في جميع التخصصات الطبية من كلية الطب بجميع أقسامه بشري وأسنان وعلاج طبيعي وصيدلة وصرف العلاج بالمجان وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى مستشفى جامعة ٦ أكتوبر لإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى أن القافلة سوف تشهد تواجدا أمنيا لتأمين المكان.وأضاف "بدير" أنه سوف يقوم بتوزيع جوائز قيمه باسم حزب الوفد غدا الخميس بمقر الحزب ببرطس، وكذلك سوف يقوم بتعميم المبادرة باسم حزب الوفد في جميع دوائر ومراكز محافظة الجيزة تباعا.