وزير الدفاع السودانى يدعو لتعزيز التعاون مع الكاميرون

أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزير الدفاع السوداني، متانة العلاقات الثنائية مع الكاميرون، وأهمية تعزيز التعاون العسكري المتبادل.ودعا وزير الدفاع السوداني، لدى لقائه، اليوم الاربعاء، مع العقيد انجيما موبي عليو، الملحق العسكري لدولة الكاميرون في السودان، إلى أن يكون التعاون العسكري مدخلا للتعاون في كافة المجالات الأخرى، ومنها عمليات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتدريب، والتعاون في مجال التصنيع الحربي، داعيا وزير الدفاع الكاميروني لزيارة السودان.من جانبه، أكد الملحق العسكري الكاميروني أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في المجال العسكري، خاصة التبادل في مجال التدريب، وتعهد بدفع العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع، والقيام بكل الأدوار المطلوبة منه في هذا الصدد.