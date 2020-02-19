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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع السودانى يدعو لتعزيز التعاون مع الكاميرون

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:25 م
الفريق أول ركن جمال
الفريق أول ركن جمال الدين عمر
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أكد الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزير الدفاع السوداني، متانة العلاقات الثنائية مع الكاميرون، وأهمية تعزيز التعاون العسكري المتبادل.

ودعا وزير الدفاع السوداني، لدى لقائه، اليوم الاربعاء، مع العقيد انجيما موبي عليو، الملحق العسكري لدولة الكاميرون في السودان، إلى أن يكون التعاون العسكري مدخلا للتعاون في كافة المجالات الأخرى، ومنها عمليات مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والتدريب، والتعاون في مجال التصنيع الحربي، داعيا وزير الدفاع الكاميروني لزيارة السودان.

من جانبه، أكد الملحق العسكري الكاميروني أهمية تعزيز العلاقات المشتركة في المجال العسكري، خاصة التبادل في مجال التدريب، وتعهد بدفع العلاقات الثنائية بين وزارتي الدفاع، والقيام بكل الأدوار المطلوبة منه في هذا الصدد.

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