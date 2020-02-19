أسقف الشباب يزور الأنبا إنتونى بدير البابا أثناسيوس إنجلترا

زار الأنبا موسي أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية بمصر وكل بلاد المهجر، الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا في دير البابا إثناسيوس بإنجلترا.ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرعوية للأنبا موسى خارج مصر بكنائس إنجلترا، وترأسه لعدد من القداسات هناك.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.