غدًا.. البنك المركزى يحدد أسعار الفائدة

تجتمع غدا الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا خلال يناير الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.