السيسى: موقع مصر المتميز من شأنه فتح أسواق جديدة فى أوروبا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الموقع المتميز لكل من مصر وبيلاروسيا على الخريطة الدولية، من شأنه فتح أسواق جديدة أمام المنتجات من كلا البلدين، سواء في دول الاتحاد الأوراسي وشرق أوروبا أو في دول العالم العربي.وأضاف الرئيس، خلال كلمته التي ألقاها بقصر الاتحادية، خلال المباحثات الرسمية مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو: "يسعدني أن أدعو بلدكم الصديق وقطاعه الخاص للاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، لعل من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والذي مهد الطريق لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم منطقة تجارة حرة ومنطقة خدمات تجارية على ضفاف القناة، لتصبح مركزا تجاريا عالميا جديدا على ضفاف أحد أهم ممرات التجارة الدولية، ولتكون مصر بذلك بوابة العالم إلى إفريقيا والعالم العربي".