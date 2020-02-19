انطلاق رابع جلسات الحوار المجتمعي لـ«دعم مصر» حول قانون الإدارة المحلية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الرابعة لائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس بمشاركة قيادات المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، للاستماع لرؤية المجلس القومي للمرأة ومقترحاته فيما يخص مشروع قانون الإدارة المحلية.وفي بداية اللقاء رحب «القصبي» برئيس المجلس القومي للمرأة وقيادات المجلس، مؤكدا أن الائتلاف يسعى للخروج بقانون الإدارة المحلية يرضي الجميع ويكون محل توافق لكافة أطياف الشعب المصري.وقال رئيس الائتلاف نستمع لصوت المرأة اليوم فيما يخص القانون نظر لأن الدستور منح المرأة الحق في ممارسة حقوقها السياسية ومن بينها تمثيلها بنسبة 25٪ من تشكيل المجالس المحلية.