رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

جيمي جون لوي ضيف الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:15 م
مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
حسين الجندي
طباعة
صرح سيد فؤاد رئيس المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأن النجم العالمي جيمي جون-لوي هو ضيف شرف الدورة التاسعة للمهرجان في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 بعد أن وافق جون-لوي على الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع تكريم في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر، وعرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه مشاركًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان إنه سيقام لجون-لوي مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر، بناء على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

عاش جيمي جون-لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.

انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل. تشمل أعماله: دموع الشمس مع بروس ويلز، وجريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، والحماة المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، وفتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، ومسلسلات السهم، الأبطال من جديد، وأيضًا مسلسل فرح مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو.

وحاليا يعمل بانتظام بمسلسل مخالب، يعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه بجائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.

تم تعيين جيمي جون-لوي سفيرًا عامًا لهايتي من قبل فخامة الرئيس ميشيل مارتيلي في عام 2014.

مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار – هيئة تنشيط السياحة، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

سعد الصغير: كل مطربى المهرجانات «مؤدين» ماعدا شاكوش وعمر كمال

منذ حوالي 6 ساعات

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

منذ حوالي 6 ساعات

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

منذ ساعة و 18 دقيقة

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

الأكثر قراءة

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

للإناث.. شروط وتخصصات التقديم في الكلية الحربية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ

«وقائع فتح العرب لمصر» ندوة بمتحف الفن الإسلامي.. السبت

«التراث الغذائي المصري» ندوة بالمركز الثقافي الهولندي.. 25 مارس

بيت السناري الثقافي ينظم معرض «الرسم بالكلمات».. الأحد