جيمي جون لوي ضيف الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

صرح سيد فؤاد رئيس المهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأن النجم العالمي جيمي جون-لوي هو ضيف شرف الدورة التاسعة للمهرجان في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020 بعد أن وافق جون-لوي على الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع تكريم في حفل الافتتاح بمعبد الأقصر، وعرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه مشاركًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان إنه سيقام لجون-لوي مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر، بناء على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.عاش جيمي جون-لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل. تشمل أعماله: دموع الشمس مع بروس ويلز، وجريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، والحماة المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، وفتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، ومسلسلات السهم، الأبطال من جديد، وأيضًا مسلسل فرح مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو.وحاليا يعمل بانتظام بمسلسل مخالب، يعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه بجائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.تم تعيين جيمي جون-لوي سفيرًا عامًا لهايتي من قبل فخامة الرئيس ميشيل مارتيلي في عام 2014.مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والسياحة والآثار – هيئة تنشيط السياحة، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.