رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في «حسم ولواء الثورة»

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:09 م
محاكمة
محاكمة
شيماء حسين
طباعة
قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة 26 فبراير المقبل لاستكمال استجواب المتهمين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والذي أدى لمقتل 7 من أفراد الشرطة كما نسبت إليهم الهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم فيما وجهت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

كانت تحقيقات النيابة أمن الدولة العليا كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية التخطيط لاغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 17 دقيقة

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

«لو دخل السجن هنموت».. كيف كسبت والدة حمو بيكا تعاطف الجمهور؟

منذ حوالي 22 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

منذ حوالي 7 ساعات

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

الأكثر قراءة

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

للإناث.. شروط وتخصصات التقديم في الكلية الحربية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ

«وقائع فتح العرب لمصر» ندوة بمتحف الفن الإسلامي.. السبت

«التراث الغذائي المصري» ندوة بالمركز الثقافي الهولندي.. 25 مارس

بيت السناري الثقافي ينظم معرض «الرسم بالكلمات».. الأحد