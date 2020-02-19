تأجيل محاكمة المتهمين في «حسم ولواء الثورة»

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا في القضية المعروفة بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة 26 فبراير المقبل لاستكمال استجواب المتهمين.كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والذي أدى لمقتل 7 من أفراد الشرطة كما نسبت إليهم الهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم فيما وجهت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.كانت تحقيقات النيابة أمن الدولة العليا كشفت عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة "حسم" الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية التخطيط لاغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققًا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.