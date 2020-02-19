داعية: إذا كرهت زوجتك استعين بالصبر والصلاة

قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إن المسلم يجب عليه أن يستعين بالصبر والصلاة في كافة شئون حياته، وذلك إعمالًا بالنص القرآني "يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة".وأضاف عبد المعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب علينا طلب المعونة من الله، موجهًا حديثه للزوجة التي تتخذ موقفًا ما ضد زوجها ناصحًا إياها بأن تدعو له، كما نصح الزوج الكاره لزوجته أن يدعو لها ويصبر عليها، ويجب ألا نغفل في معالجة كافة الأمور عن الصبر والصلاة.وتابع أن الصبر والصلاة كجناحين يمكنك أن تسير بهما وييسران لك شئون حياتك.