الإمارات وقرغيزستان يبحثان سبل تعزيز العلاقات البرلمانية

بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان في قرغيزستان داستانبيك جومابيكوف، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتي تشهد نموًا في مختلف المجالات.وتطرق اللقاء إلى أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أشاد بنجاح تجربة قيرغستان التنموية والمتطورة.ومن جانبه، أكد رئيس برلمان قرغيزستان عمق التعاون القائم والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تقدمًا ملحوظًا من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تطوير وتقوية العلاقات البرلمانية بين المجلسين.