المؤتمر: الإعلاميون الأفارقة سفراء للترويج للسياحة المصرية بالقارة

أكد حزب المؤتمر أهمية قيام وفد الإذاعيين والإعلاميين الأفارقة بزيارة منطقة أهرامات الجيزة والمناطق الأثرية والسياحية المصرية، للتعرف على الأماكن التاريخية بمصر وعظمة الحضارة الفرعونية.وقال جهاد سيف، نائب رئيس حزب المؤتمر، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، في تصريحات له إن الإذاعيين والإعلاميين الأفارقة من خلال هذه الزيارات سيكونون سفراء لدى دول القارة السمراء للترويج للسياحة المصرية داخل إفريقيا وتشجيع الأشقاء الأفارقة على القيام بجولات وزيارات سياحية داخل مختلف المحافظات والمدن الأثرية والسياحية المصرية خاصة أن الإعلاميين والإذاعيين من المتدربين الأفارقة أبدوا إعجابهم وانبهارهم الشديدين بالحضارة والتاريخ المصري القديم، وسعادتهم الغامرة بهذه الزيارة التي كانت أحد أحلامهم التي تحققت.وطالب "سيف" أنه يجب على وزارة السياحة والآثار أن تقوم بالترويج والدعاية لمثل هذه الزيارات داخل جميع دول القارة السمراء من خلال التعاون مع مختلف وسائل الإعلام الإفريقية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات سيكون لها آثارها الإيجابية الكبيرة للترويج للسياحة والآثار المصرية داخل مختلف الدول الإفريقية.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن البرنامج الترفيهي والسياحي المعد لفعاليات دورة الإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية رقم ٢١، والتي ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويحرص مركز التدريب والدراسات الإعلامية على توفير المحاضرات النظرية والعملية للدارسين الأفارقة في كل التخصصات الإعلامية.ويتكون الوفد الإفريقى من ٨ دول إفريقية، وهي: الجزائر وتشاد وموريتانيا والسودان ونيجيريا وغينيا كوناكري وسيراليون وجيبوتى.