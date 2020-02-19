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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو» في الرياض لعقد مباحثات حول إيران

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:50 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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وصل وزير الخارجية الأميركيّ مايك بومبيو، إلى الرياض الأربعاء، لإجراء محادثات مع قادة السعودية تنصب على مواجهة طهران، في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ما أدى لتصاعد التوتر في المنطقة.

وقال مسئولون بوزارة الخارجية الأمريكية: إن بومبيو، الذي تأتي زيارته في أعقاب زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء، سيجري محادثات مع الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وقال بومبيو للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قبل أن يتوجه إلى الرياض: سنقضي الكثير من الوقت في مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر من إيران على وجه الخصوص.

وتابع، أن الولايات المتحدة مستعدة للتحدث في أي وقت مع إيران، لكنه شدّد على أن النظام الإيراني "يجب أن يغير سلوكه بشكل جذري".

وأضاف، أنّ حملة الضغط مستمرة، إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك.

وبعد مغادرته الرياض، يتوجه بومبيو إلى سلطنة عمان المجاورة للقاء سلطانها الجديد هيثم بن طارق آل سعيد الجمعة.

وسيقدم بومبيو تعازيه في وفاة السلطان قابوس، الذي استمر حكمه لأطول مدة بين الحكّام العرب، وكان بمثابة وسيط مهم بين الولايات المتحدة وإيران.

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