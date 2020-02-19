الزراعة تتفقد محصول القمح فى الغربية وكفر الشيخ

قام الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بتفقد زراعات القمح ببعض مراكز محافظتى الغربية وكفر الشيخ، ولوحظ أن النباتات بحالة جيدة، وتمت توعية مزارعى القمح بضرورة الفحص الدوري للتعرف على أهم الأمراض خلال هذه المرحلة من عمر النبات، والتأكيد على أنه فى حالة ظهور أي إصابة يتم الإبلاغ عنها فورًا.رافق أشرف خليل، الدكتورة دعاء راغب، رئيس قسم بحوث أمراض القمح، وبعض الباحثين بالقسم، وتضمن المرور أيضًا زيارة محطتى بحوث الجميزة بالغربية وسخا بكفر الشيخ، بحضور الدكتور حسام عوض، مدير محطة البحوث الزراعية بالجميزة، والدكتور هانى البرهامى، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس محمد الحصاوي، مدير عام المكافحة بالغربية، وذلك للاطمئنان على برنامج قسم بحوث أمراض القمح وبرنامج الإكثارات بكلا المحطتين، حيث تم الاجتماع بباحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمحطتين.وناشد "خليل" الباحثين بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح والإبلاغ الفورى فور اكتشاف أى إصابة مرضية بالصدأ الأصفر.