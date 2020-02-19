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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق محول كهرباء بالقليوبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:40 م
قوات الحماية المدنية
قوات الحماية المدنية
صلاح حسنى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية على حريق شب بمحول كهرباء في باسوس بالقناطر الخيرية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمحول الكهرباء، وانتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر.

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