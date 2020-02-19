رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان اللبنانى: إعادة هيكلة دين اليوروبوند وحل أزمة الكهرباء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:37 م
نبيه بري
نبيه بري
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الحل الذي يراه مناسبًا للاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوند) يتمثل في إعادة هيكلة الدين (التفاوض مع الدائنين حملة السندات لتقليص قيمة الديون المستحقة على الدولة).

وقال بري– خلال استقباله عددًا من أعضاء المجلس النيابي ظهر اليوم: إن الوضع في لبنان، وخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لم يعد يتحمل تأجيج التراشق السياسي، ويستدعي الدفع باتجاه تعزيز الأجواء الإيجابية لإنقاذ البلاد والتي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون انطلاقًا من المصلحة الوطنية والمسئولية التاريخية.

وأضاف: من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية- الاقتصادية- المصرفية من خلال عملية إذلال واقتطاع منظم لودائعهم التي قاموا بجنيها بشقاء أعمارهم، وحالة التفلت في أسعار السلع الاستهلاكية والمعيشية.

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2.1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبًا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبًا لبرنامج دعم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

منذ ساعة

الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية بالكلية الحربية

منذ يوم

أول بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش بتهمة التحريض على شرب الخمور

منذ حوالي 9 ساعات

مصرع 4 في تصادم طائرتين بأستراليا

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

الأكثر قراءة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

فيديو.. ياباني يكشف الخطأ المرعب من فوق «السفينة الموبوءة»

كيف تجعل علاقتك العاطفية مع شريكك في مكان العمل ناجحة؟

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ

اليوم.. أحمد الشهاوي يناقش «ما أنا فيه» بالنيل الثقافية

«ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر» محاضرة بقصر الأقصر

بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً