غدًا.. «محلية البرلمان» تناقش تعثر مشروعات التنمية بالسويس

تعقد، غدًا الخميس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة.كما تضمن طلب الإحاطة غلق أشهر ممشي سياحي وترفيهي بالسويس بمنطقة بورتوفيق، والتكدس المروري للسيارات بالشوارع، نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وغلق الشوارع.كما تضمن أيضا طلب الإحاطة تدني مستوي النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية وانتشار ظاهرة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمات.