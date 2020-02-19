تداول 16 سفينة بميناء دمياط رغم حالة الطقس السيئة

استقبل ميناء دمياط، 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره 6 سفن بضائع عامة، رغم هطول أمطار غزيرة على شوارع دمياط، اليوم الأربعاء، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 10540 طن فوسفات و7000 طن يوريا.كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1018 طنا خشب و3401 طن حديد و28652 طنا ذرة و192 طنا مواسير و1463 طنا فول.‎وبلغت حركة الصادر من الحاويات 65 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1258 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 57976 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94184 طنا.وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2526 طن قمح، في حين غادر عدد 943 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52350 من البضائع العامة منها عدد 96 سيارة نقل محملة بـ4229 طن قمح.