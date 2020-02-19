«النقل النهرى» يكشف تفاصيل حادث تصادم باخرتين بأسوان

قال المهندس محمد الشربيني، مدير عام منطقة مصر العليا للنقل النهري، إنه وقع حادث تصادم بين باخرتين سياحيتين مع عدد من المراكب، اليوم، وكان هبوب الرياح المفاجئة هو سبب الحادث.وأوضح لـ"الدستور" أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وأنه في الوقت الحالي جارٍ التحقيق في الواقعة، مشيرًا إلى أنه ليست هناك خسائر بشرية، ولكنها خسائر بسيطة في المركب الصغيرة.وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين الباخرتين في مراسى بأسوان، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.