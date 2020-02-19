أمطار غزيرة تضرب القليوبية وارتباك في حركة المرور

شهدت محافظة القليوبية سقوط أمطار غزيرة، اليوم في بنها وطوخ مما أدى إلى غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه في الأنفاق والطرق، وارتباك في حركة المرور داخل المدن والطرق السريعة والفرعية وأغلق عدد من المحال أبوابها في مواجهة الأمطار الشديدة.كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد أصدر تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار.وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه الأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تنتج عن هطول الأمطار والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، ويتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.