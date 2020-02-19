الحرارة أقل من معدلاتها.. أمطار غزيرة بالجيزة (صور)

شهدت منطقة الجيزة، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، اليوم الثلاثاء، ذلك مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط حركة الرياح.وكانت قد حذرت هيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة، والتي بدأت منذ بداية الأسبوع ومن المفترض أن تستمر حتى نهايته، مع استمرارية انخفاض درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية 3 درجات مئوية.كما أن هناك تزايدًا لفرصة سقوط الأمطار خلال أيام الأسبوع، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، على أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بداية من يوم الخميس في نهاية الأسبوع لترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، مع استمرار سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق حتى يوم الجمعة المقبل.