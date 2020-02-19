الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من اللحوم سنويًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك اللحوم خلال السنة، شهد ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، ليسجل 13 كيلوجرامًا خلال عام 2018 مقابل 10.7 كيلو جرام في العام السابق عليه، بينما كان متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء 9.6 كيلوجرام عام 2017.وأضاف جهاز الإحصاء، أن إجمالي الكميات المتاحة للاستهلاك من اللحوم الحمراء ارتفع إلى 1.7 مليون طن خلال عام 2018، منها 858 ألف طن إنتاج محلي و913 ألف طن مستورد، مقابل 1.4 مليون طن عام 2017، بينهم 792 ألف طن إنتاج محلي، و625 ألف طن لحوم مستوردة.