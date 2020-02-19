تصادم باخرتين بعدد من المراكب بمرسى سياحى فى أسوان

وقع حادث تصام بين باخرة سياحية وأخرى، مساء اليوم الأربعاء، وعدد من المراكب بأحد المراسي السياحية بمدينة أسوان، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو إصابات.وتلقت مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث التصادم بين البواخر السياحية، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، للتحقيق فى الواقعة والاطمئنان على المقيمين.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوصول إلى الحقائق وراء وقوع الحادث.