رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد غرق آثار ببنى سويف.. المحاكمة العاجلة لرئيس قطاع المتاحف

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:56 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
طباعة
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، على إحالة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار و7 مسئولين آخرين من مساعديها، بينهم 4 مهندسين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد تعرض آثار متحف بني سويف للإصابة والتلف والهلاك الجزئي.

وتضم قائمة المحالين في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا، كلا من "أ. ب"، مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار، "أ. أ"،، مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية، "م. س"، مهندس مدني، "م. ش" مهندس ميكانيكا، "ا. ع"، مدير عام الإدارة الهندسية، "ف. ص"، رئيس مشروعات المتاحف، "ا. ص"، رئيس قطاع المتاحف، "خ. ح"، مدير متاحف الوجه البحري.

وأكد تقرير الاتهام، أنهم لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وتراخى المحالون من الأول حتى الرابع في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تسلم بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.

وتقاعس الثاني منفردًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية، حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدره 500 "ك ف"، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه، رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.

وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عمليه تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني، مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة، بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياة الجوفية وارتفاع منسوب المياه داخله.

وكشفت التحقيقات، عن أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة تسلم بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور، وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياة الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.

وتضمن تقرير الاتهام، أن المحالين السابعة والثامن تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وإيداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول، مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للإصابة والتلف والهلاك الجزئي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

منذ حوالي 4 ساعات

سعد الصغير: كل مطربى المهرجانات «مؤدين» ماعدا شاكوش وعمر كمال

منذ حوالي 20 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

image description

الإله «باستيت» على ضفاف ترعة المريوطية (فيديو)

الأكثر قراءة

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

مقدم الطعن على منع حمو بيكا وشاكوش: عبدالحليم حافظ اعترض على هاني شاكر

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

فيديو.. ياباني يكشف الخطأ المرعب من فوق «السفينة الموبوءة»

كيف تجعل علاقتك العاطفية مع شريكك في مكان العمل ناجحة؟

«كورونا» يلغي حفلة لفرقة يابانية بالصين

انخفاض حاد في أعداد الطيور بالهند

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ

اليوم.. أحمد الشهاوي يناقش «ما أنا فيه» بالنيل الثقافية

«ثقافة الحوار والاختلاف فى الفكر» محاضرة بقصر الأقصر

بعد تجديده.. افتتاح قصر «ثقافة توشكى» في أسوان غداً