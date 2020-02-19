محافظ القليوبية يطلق حملة للتوعية بمخاطر «كورونا»

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق حملة توعية صحية حول مخاطر فيروس "كورونا" وكيفية الوقاية منه بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والصحة بالمحافظة.شارك المحافظ في أولى فعاليات المبادرة بمركز شباب أكياد دجوي بطوخ بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة وقيادات مجتمعية، وأعداد كبيرة من أهالي طوخ وأعضاء مراكز الشباب.قال المحافظ، إن الحملة تأتي إيمانًا بدور مراكز الشباب في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية في مختلف المجالات، وضرورة أن تكون مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الإنسان المصري ثقافيًا ونفسيًا وبدنيًا وصحيًا.أشار المحافظ إلى أنه سيجرى عقد عدة ندوات صحية بمراكز شباب المحافظة يحاضر فيها أحد الأطباء المتخصصين والذى تم ترشيحه من قبل مديرية الصحة للتعريف بالأمراض الفيروسية بشكل عام، وكيفية الوقاية منها وما هي الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب، كذلك من خلال ملصقات الإرشادية لعرضها داخل مراكز الشباب.