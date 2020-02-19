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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة محام متهم بحيازة طائرة تجسس ببنها لمحكمة الجنح

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:53 م
طائرة تجسس
طائرة تجسس
صلاح حسنى
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أحالت النيابة العامة ببنها بمحافظة القليوبية، محاميًا إلى محكمة الجنح لاتهامه بحيازة طائرة "درونز"، حيث زعم الأهالى استخدامها فى التجسس.

وقال "م. ا"، والد إحدى الفتيات ببنها، إنه فوجئ أثناء نومه ليلًا بأن بناته يخبرنه بوجود طائرة لعبة دخلت من شرفة غرفة نومهن، فاستيقظ على الفور، وباستبيان الأمر علم أنها ليست مجرد لعبة وأنها كاميرا تصوير بها جهاز تحكم عن بُعد.

وأضاف والد إحدى ضحايا كاميرا التجسس أن مالكها حاول مسرعًا تحريكها عن بعد وإنزالها إلا أنها ارتطمت بـ"تندة" الشرفة وسقطت وبعد ثوانٍ، وجدت المتهم أتى للمنزل يطلب أخذها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مجرد طائرة لعبة، وحينما صممت على أخذ كارت الميموري قال: أنت بقي طمعان فيها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنه سوف يتوجه للقسم ويحرر محضرًا ضده.

واختتم حديثه: "حررت محضرًا فقط لأجل إنقاذ سيدات وبنات المنطقة من تصويرهن بغرف نومهن ومنع تعرضهن للابتزاز"، متسائلًا: "لو مفيش خصوصية في بيتي وغرفة نومي هيبقى الخصوصية فين؟".

وكان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بمدينة بنها، عن عثوره على طائرة تجسس بها كاميرا، تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه وزوجته، فقام بضبطها وتبين أن محاميًا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلًا.

وجرى تشكيل فريق بحث، وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محام، " 30 سنة"، وتم ضبطه، وتبين أنه يقوم باستخدامها عن بعد فى التجسس، وتصوير السيدات أثناء نومهن فى منازلهن من خلال الشرفات والنوافذ وتم التحفظ على الطائرة.

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