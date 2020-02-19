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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 قتلى في محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:48 م
وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي
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ارتفعت حصيلة ضحايا محاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إلى 6 قتلى من مرافقيه وجرح آخرين.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، إن لغم أرضي استهدف موكب وزير الدفاع اليمني خلال تفقُّده جبهة "المشجح" في مديرية "صرواح" غربي محافظة مأرب شرق البلاد، حيث انفجر في أحد الأطقم المرافقة للوزير؛ ما أدى إلى مقتل ستة من مرافقيه وجرح آخرين في حصيلة أولية.

وأوضح المصدر، أن القتلى هم النقيب حمزة علي المقدشي، الملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، النقيب أحمد صالح جحزر، الملازم هيثم منصر الجبني، الجندي عبدالكريم علي المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ أبريل 2015.

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