البابا تواضروس يترأس المؤتمر السنوى السابع للمغتربين

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اللقاء السنوي السابع للشباب القبطي الأرثوذكسي المُغترب، ببيت القديس سمعان الخراز فى منطقة وادي النطرون لمدة 3 أيام.ويبدأ المؤتمر يوم الخميس الموافق 21 من فبرارير الجاري، لينتهي يوم السبت المُقبل 23 من الشهر نفسه.وعلى صعيد آخر، تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أطول أصوامها في فبراير الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.