في شوارع الصين.. روبوت يقيس درجات حرارة المارة ويبلغ عن المخالفين

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لروبوت شرطة يقيس درجة حرارة المارة ويذكرهم بارتداء الأقنعة وغسل اليدين في شوراع شنغهاي في الصين، بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".ويظهر الفيديو، روبوت صغيرًا يتجول بين المواطنين على هيئة عربية صغيرة، من أجل تذكير المارة بوسائل الوقاية، ويبلغ الشرطة في حالة إذا اكتشفت شخصًا لا يرتدي قناع الوجه.وحسبما تداولت وسائل إعلام محلية ودولية، تقوم بكين حاليًا بتسيير هذا النوع الجديد من الدوريات في مختلف المدن والمطارات الصينية.