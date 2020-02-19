ضبط 528 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت ضبط 528 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ 502 حكم قضائي، وهم عبارة عن: 119 حكم حبس جزئي، و16 حكم حبس مستأنف، فضلًا عن 241 حكما بالغرامة، 124 حكما بمخالفات.وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج المواد المخدرة.