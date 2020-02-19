تركيا تواصل خفض أسعار الفائدة متجاهلة انهيار الليرة

أكد موقع "أحوال" التركي، أن البنك المركزي التركي استمر في خفض أسعار الفائدة، على الرغم من ضعف سعر صرف الليرة ووصولها لأدنى مستوى لها منذ شهر مايو الماضى.وتابع أن البنك المركزي التركى، خفض أسعار الفائدة لتصل إلى 10.75%، فى ظل سلسلة التخفيضات على الرغم من الضغط المتزايد على الليرة.وأضاف أن هذا الخفض هو السادس على التوالى، لتصل إلى 10.75%، مقابل 24% كانت عليها في شهر يوليو الماضى، بعد إقالة محافظ البنك المركزى السابق لعدم تنفيذه أوامر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتحذيره من الخفض المستمر لأسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.حذر المستثمرون من أن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة ستضغط على الليرة رغم دعم البنوك الحكومية للعملة، باعت البنوك مليارات الدولارات مقابل الليرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.وقال تيم آش، كبير استراتيجى الأسواق الناشئة في بلوباي أسيت مانجمنت في لندن: "إن دورة خفض الأسعار لا هوادة فيها، وستضطر الليرة إلى التعود على ذلك والتكيف".