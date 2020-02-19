القوى العاملة: اتفاقية عمل تحفظ حقوق 67 عاملًا

نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا"، واللجنة النقابية بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحفظ حقوق 67 عاملًا يرغبون فى إنهاء خدمتهم، بالاتفاق علي تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين.وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل، فضلًا عن صرف مرتب 3 أشهر لكل عامل، وفقًا لآخر مرتب.وقال الوزير، إن الطرفين اتفاقا على أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة علي أربع دفعات نقدًا وبناء علي أربعة كشوف تضم أسماء العاملين، وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداء من 5 مارس 2020، كالتالى: الدفعة الأولي يتم الصرف نقدًا من 5 مارس حتي 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتى 25 من نفس الشهر، والثالثة من 5 مايو حتى 25 من نفس الشهر، والرابعة من 5 يونيو حتى 25 من نفس الشهر، على أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لموقف ومستحقات العاملين.وقع الاتفاقية عن الشركة جمال ثابت بسطا بصفته رئيس مجلس الإدارة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة بدر أحمد إبراهيم، ومدحت حنا نخلة حنا، وشاكر عبدالعزيز أحمد سمرى.وقدم الوزير الشكر إلى أطراف الاتفاقية على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية.