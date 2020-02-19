بفستان قصير.. لقاء الخميسى تشعل «إنستجرام»

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، صورة جديده لها، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها.وظهرت لقاء الخميسي فى الصورة ترتدي فستانًا أبيض قصير، واعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة.وتخوض الفنانة لقاء الخميسي بطولة فيلم "للبنات فقط"، تجسد خلالها شخصية "ورد" تعمل بائعة في محل ملابس وتمر بظروف صعبة تحدث لها بعد وفاة والدها، ومن المقرر مشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية يشاركها البطولة جينا سليم، ومنة جلال، ولي لي قاسم، وتأليف أيمن سليم، وإخراج سيد الحسيني.