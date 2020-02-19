إله غامض للفراعنة يثير دهشة علماء أمريكا

كشفت مجلة "إنشنت أورجنيز" الأسترالية، عن عثور علماء من جامعة هارفارد الأمريكية على اكتشاف مذهل داخل نعش عمره 3 آلاف عام.وقالت المجلة إن العلماء وجدوا صورة مرسومة لإله قديم غامض داخل النعش، خلال مشروع لمسح وتوثيق 3 توابيت قديمة، والذي يهدف لحفظ التوابيت والحفاظ عليها قبل عرضها على الجمهور.وتابعت أن الأستاذ بيتر دير مانويليا، عالم المصريات ومدير متحف هارفارد للسامية، قام بإجراء دراسة استمرت لمدة أسبوع على 3 توابيت مصرية ثلاثة "تعود إلى الأسرة 22 في مصر، والمعروفة أيضًا باسم سلالة البوبستيت، (945‒712 ق.م.) وجاءت إلى المتحف من طيبة الحديثة، مصر بين عامي 1901 و1902.وينتمي أحد التوابيت إلى عنخ خنسو، وهو حمال في معبد مخصص للإله آمون رع، أما التابوتات الأخرى فكانت تنتمي إلى موت إي-يي، وهي مغنية في المعابد وبا دي موت، وهي فنانة وكاهنة.وتم تركهم في حاوية لسنوات عديدة ولم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح ولم يكن هناك أي سجلات تقريبًا لتابوت عنخ خونسو على وجه الخصوص.وضع البروفيسور دير مانويليان وزملاؤه نعش عنخ خنسو على دعم الستايروفوم من أجل توثيقه بالكامل، عندما فحصوا التابوت من الداخل وجدوا شيئًا رائعًا.ورأوا صورة لإله الشمس المصري القديم رع – حورأختي غامض جزئيًا بطبقة من بقايا سوداء، ووصف رئيس المشروع بيتر دير مانويليان هذا الاكتشاف بأنه "لحظة توقف عندها القلب".وفقا للبروفيسور مانويليان "هناك طبقة من مادة راتنجية تستخدم في عملية الجنازة غطت الصورة، على الرغم من الطلاء الشبيه بالقطران المظلم والسطح غير المستوي، ما زال بإمكان الباحثين أن يحددوا صورة الإله الفرعوني".والصور مطلية باللون الأصفر والبرتقالي مع الكتابة الهيروغليفية المحيطة باللوحة، والتي كتب فيها "رع- حورأختي، الله العظيم، رب السماء"، ويعد رع أحد أهم أساطير الآلهة الفرعونية.