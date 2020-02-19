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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تشارك في اليوم السنوي للإبداع العلمي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:13 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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شاركت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فعاليات المسابقة السنوية لمركز الإبداع العلمي التابع لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة في دورتها الثالثة، والتي أُقيمت اليوم الأربعاء بمقر كلية الهندسة بجامعة حورس.

جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، والدكتور إبراهيم صابر، رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وعلاء أبوسمرة رئيس مجلس أمناء المدينة.

وتفقدت المحافظ أعمال وابتكارات الطلاب من تصميمات وأبحاث علمية وهندسية، معربة عن خالص سعادتها لحضورها تلك الفعاليات، والتي تهدف إلى تشجيع الإبداع والبحث العلمي لدى الأبناء لكونهما الركيزتين الأساسيتين للتقدم والرقي ودفع عجلة التطور والتنمية، كما أكدت فخرها بأبناء المحافظة وما حققوه في المجالات العلمية المختلفة على المستويين المحلي والعالمي، متمنية لهم مزيدًا من التفوق والنجاح.

وعلى جانب آخر، توجهت الدكتورة منال عوض بالشكر والتقدير إلى جميع القائمين على تلك المسابقة لما بذلوه من جهد لدعم أبناء دمياط وعملهم الدائم نحو توسيع مشاركاتهم في المسابقات العلمية، والتي حصلوا فيها على مراكز متقدمة، مؤكدة حرصها على تقديم كل سبل الدعم اللازمة لرعاية الموهوبين، كما أشارت إلى الجهود التي تبذلها الأجهزة المختلفة لتسليط الضوء على إبداعاتهم، وتوفير المناخ الملائم لهم علميًا وعمليًا وتربويًا.

وفي ختام الزيارة وخلال تفقدها لمعامل كلية الهندسة، استمعت محافظ دمياط إلى شرح مفصل من الطلاب حول جميع الأجهزة الموجودة بتلك المعامل، والتي تخدم البحث العلمي والعملية التعليمية، مشيدة بمستوى التجهيزات الخاصة بها وفقًا لأحدث وسائل التكنولوجيا والذي يضاهى الجامعات العالمية.
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

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