«القومى لحقوق الإنسان»: يجب سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولى للقضاء على التمييز وعدم المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعدالة الاجتماعية والذى يوافق 20 فبراير من كل عام.وذكر فايق، أنه يجب العمل على سد الفجوة بين الفقراء والأغنياء التى تزداد في جميع أنحاء العالم، وتوفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية الملائمة لكل فرد.وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن العدالة الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بتمتع الإنسان بحقوقه، وهى أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار والتعايش السلمى بين الشعوب.ويأتى موضوع هذا العام تحت شعار: "جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية".