705 حالات مؤكدة لفيروس كورونا في اليابان

أكدت السلطات اليابانية وجود 705 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، حتى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.ويستند الرقم إلى تقارير من وزارة الصحة ومجالس بلدية في مختلف أنحاء البلاد.وهناك 70 من الحالات أصحابها من السائحين الصينيين أو هؤلاء الذين أصيبوا بالفيروس في اليابان.وتم العثور على 621 حالة إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند بريسيس"، من بينهم 79 حالة مؤكدة جديدة اليوم الأربعاء.وعدد الحالات المؤكدة بين هؤلاء الذين تم إجلاؤهم من خلال رحلات طيران عارض حكومية من مدينة ووهان، مركز التفشي بلغ 14 حالة.ويشمل ذلك حالة مؤكدة اليوم الأربعاء بين 65 شخصًا، تم إعادتهم إلى بلادهم على متن طائرة طيران عارض خامسة، بالإضافة إلى ذلك تأكدت إصابة ثلاثة من مسئولي الحكومة والحجر الصحي.