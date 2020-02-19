التضامن: فحص 680 طفلًا وسيدة بـ«روضة السيدة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الكشف على نحو 300 طفل و380 سيدة من سكان منطقة مشروع "روضة السيدة"، من خلال عدد من القوافل الطبية، انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم.وأوضحت الوزارة، أن مشروع "روضة السيدة، يتكون من 816 وحدة سكنية، وجرى تسكين 535 أسرة وجاري تسكين باقي الوحدات، إذ تستهدف الوزارة بناء إنسان متحضر في مجتمع جديد مستدام، ويعتمد المشروع على مكون تأهيلي اجتماعي وتعديل السلوك عن طريق تكوين مجموعات روابط من شباب المنطقة ممثلة في رابطة "جدعان السيدة" ورابطة "ست الكل"، وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية والسلوكيات منها نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج، كما يتضمن المشروع مكونًا ثقافيًا وتعليميًا، حيث تم تنفيذ برنامج لمحو ومجموعة من البرامج الفنية المتنوعة، منها مسرح وسينما الشارع، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم.