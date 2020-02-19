محافظ الشرقية يناقش توفيق أوضاع 85 كنيسة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعا مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها.جاء ذلك بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومديري "الحماية المدنية – التخطيط العمراني – الشئون الهندسية".شدد محافظ الشرقية على سرعة إنهاء إجراءات استيفاء الكنائس لاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص تمهيدا لتوفيق أوضاعها حفاظا على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.طالب المحافظ مدير إدارة الحماية المدنية التنسيق بين الجهات المعنية واتخاذ إجراءات سريعة ومرنة وإسراع الخطى في الانتهاء من إجراءات المعاينة للكنائس غير المستوفية للاشتراطات الحماية المدنية والتراخيص لتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أنه تم صدور 10 قرارات لتوفيق أوضاع 85 كنيسة، تم استيفاء أوراق 30 منهم فقط.وخلال الاجتماع تم مناقشة استبدال العدادات الكهربائية الحالية بدور العبادة بأخرى كودية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المال العام.وطالب محافظ الشرقية بعقد اجتماع منتصف الشهر المقبل، لمتابعة استيفاء الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها لمتطلبات واشتراطات الحماية المدنية حفاظا على الأرواح والمباني وتطبيقا لأحكام القانون.