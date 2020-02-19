السيطرة على حريق كابل كهربائى بالمطرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق شب بكابل كهرباء بمنطقة المطرية دون وقوع إصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الكابلات بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن السبب ماس كهربائي بالأسلاك.