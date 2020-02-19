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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق كابل كهربائى بالمطرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:01 م
حريق
حريق
هدير مصطفي
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، من السيطرة على حريق شب بكابل كهرباء بمنطقة المطرية دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد الكابلات بمنطقة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن السبب ماس كهربائي بالأسلاك.

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