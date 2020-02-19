«مياه القناة» ترفع حالة التأهب القصوى بعد سقوط الأمطار

أعلن المهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن رفع حالة التأهب القصوى بالشركة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسماعيلية، وسقوط أمطار غزيرة.وأكد أن الشركة دفعت بسياراتها في الشوارع لشفط المياه، وتجنب تجمعها في الشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أن معدات الشركة منتشرة في كل محافظات إقليم القناة لشفط مياه الأمطار حال سقوطها وعدم السماح بتجميعها، أو إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات.وأشار إلى أن خدمة الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو على الرقم ٠١٢٠٦٦٦٦٢٤٠ من أى محمول، تتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه الفرق الفنية ومعدات الشركة لسرعة حلها على الفور.