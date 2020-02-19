حماية المستهلك ببنى سويف يضبط لحومًا وأسماكًا ويحرر 40 محضرًا

شًدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.جاء ذلك خلال استعراضه تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.وقامت اللجنة بحملة تفتيشية بدائرة مركز ببا، تمكنت خلالها من تحرير 40 محضرًا، والتي شملت: 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لذبح لحوم خارج المجازر، و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر للتصرف في حصة الدقيق.كما تم تحرير 3 محاضر لحيازة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، وضبط 120 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و300 كيلو جرام من الشيبسي منتهية صلاحيته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.