عقب إعلان ماكرون ضد الإخوان.. محلل فرنسي يكشف لـ«الدستور» الإجراءات المقبلة

◄محلل فرنسي من أصل مغربي لـ الدستور: إجراءات ماكرون تسحب البساط من أقدام الجماعات المتعاطفة مع الإخوان

◄توقف التمويلات التركية والقطرية لبناء المساجد والمدارس الدينية

◄أبرز جماعات الإخوان في فرنسا تمويلاتها قطرية وتركية

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي كشف فيها عن استراتيجية جديدة لكبح جماح الإسلام السياسي والتمويلات الأجنبية للمساجد واعارات الإئمة إلى فرنسا وما أسماه بـ الانفصالية الإسلامية، بمثابة صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والنظام القطري الذي يدعم الجماعات المنتمية للإخوان على الأراضي الفرنسية.وأعلن ماكرون تشديد الدولة على التمويل الأجنبي لمساجدها وتضع حدًا لترشيح الأئمة من قبل دول أجنبية وتسحب الإذن للسيطرة من الدول الأخرى على دورات اللغة العربية أو التركية في البلاد.وكشف الرئيس الفرنسي أن دورات اللغة الفرنسية لـ 80 ألف تلميذ يتعلمون اللغة العربية والتركية ولغات أخرى من بلدانهم الأصلية، تخلق "ناقلًا مهمًا للانفصالية" نظرًا لأن العديد من المعلمين لا يتحدثون الفرنسية أو يهتمون بالثقافة الفرنسية، وأعلن ماكرون إن فرنسا لا يمكن أن تتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن المعلمين الأجانب.وقال ماكرون إن العديد من الأئمة المعينين في فرنسا كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين والذين يقدمون محتوى في خطاباتهم ضد الجمهورية، ولذلك كان إجراء ماكرون لتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتعلموا لغة وقوانين فرنسا.ويوجد في فرنسا حوالي 300 موظف دائم، منهم 150 من تركيا، و120 من الجزائر وحوالي 30 من المغرب، وهي بلدان المنشأ الرئيسية لـ 4 إلى 5 ملايين مسلم في فرنسا، ويشكل هؤلاء المتدينون جزءًا صغيرًا من عدد الأئمة في فرنسا وغالبًا ما يكونون متطوعين أو حتى متجولين، يتولون إدارة 2500 من أماكن العبادة الإسلامية، وهذا الرقم غير معروف على وجه التحديد ولكنه يقدر بنحو 1800 إمام.وفي هذا الصدد، قال مصطفى الطوسة المحلل السياسي الفرنسي من أصل مغربي ومقدم البرامج في إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن إجراءات ماكرون تعد منعطفا حادا لسياسة فرنسا في محاربة الإرهاب والتيار الإخواني والخطوات التي كشفها ماكرون من ضبط تدريس اللغة العربية والتركية في المدارس هي خطوات جريئة يراد من خلالها سحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإسلاموية المتعاطفة مع الإخوانوأضاف الطوسة في تصريحات خاصة للدستور من باريس، أن الجديد مع ماكرون أنه يوجه أصابع الإتهام لتركيا وقطر وأنهم سبب ضعف التماسك والترابط في المجتمع الفرنسي، وكان هناك بعض الأوساط الفرنسية بالفعل تحمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه المسئولية لكنها أول مرة يقولها ماكرون بكل صراحة ويتهم النظام التركي بشكل مباشر بل هدد أنه إذا لم يتم التواصل بين فرنسا وتركيا حول المدارس والأئمة ستقوم الحكومة الفرنسية باتخاذ الإجراءات لأن تلك المؤسسات تخطط لنشر لسياسة أردوغان التي يريد بسطها بالمنطقة والعالم.وتابع الطوسة قائلا "ماكرون كان واعيا بما فيه الكفاية أن يرى أن أردوغان يريد نشر الفكر المتطرف للانفصالية وأيديولوجية الإخوان في فرنسا".وأوضح الطوسة أن ماكرون طلب من وزير المالية برونو لو مير تقديم آلية لوقف التمويلات الأجنبية للمدارس الدينية والمساجد في فرنسا ورفض ماكرون التمويلات القطرية والتركية، وبحسب الدستور الفرنسي لا يمكن للدولة ان تساهم في بناء المساجد ولذلك يتوجب على وزير المالية الفرنسي إيجاد آلية حقيقة للتعامل مع التمويلات وأن تكون من أموال مسلمي فرنسا ذاتهم وأن تكون مصادرها واضحة.واختتم الطوسة تصريحاته قائلًا، إن ذلك يعد تطورًا نوعيًا في فرنسا في عملية بناء المساجد، لأن هناك حالة من القلق منذ فترة بسبب التمويلات الأجنبية، مثل القلق الذي يجتاح ألمانيا الآن من التمويلات التركية لأنهم يستثمرون تلك الأموال في الأجندات السياسية الخاصة بهم.ووفقا لتقارير فرنسية فإن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست عام 1928 في مصر، هي واحدة من الجماعات الإرهابية والتي تحاول بسط سيطرتها عن طريق التسلل إلى المجتمعات وفي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات والدعاية في الجامعات وبناء المساجد وتدريب الشباب في المدارس المذهبية وغيرها من الطرق.وفي فرنسا، يتم تمثيل حركة الإخوان بشكل رئيسي من خلال اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، والممول من قطر والذي تأسس في عام 1983 وفرض نفسه في المشهد الإسلامي الفرنسي، وفي عام 1990، ساهم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا في تأسيس هيئة أخرى وهي اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية (FOIE)، الذي له فروع فرعية متخصصة، مثل مجلس الفتوى والبحث الأوروبي (CEFR) أو المنتدى الأوروبي للشباب والمنظمات الطلابية (FEMYSO)، العديد من المديرين التنفيذيين للـ UOIF هم أعضاء في الاتحاد الدولي للعلماء المسلمين (UISM)، ومقره في قطر ويقوده الإخواني يوسف القرضاوي.وفي عام 2015، أعلن UOIF إنشاء المجلس الإسلامي الفرنسي (CTMF)، المسؤولة عن إعطاء الآراء والفتاوى وتكييفها مع المسلمين الذين يعيشون في سياق الجمهورية الفرنسية.ويجمع UOIF اليوم حوالي 250 جمعية تدير أماكن العبادة أو المساجد أو مراكز الصلاة، والتي يتم تجميعها في بعض الأحيان في اتحادات محلية أو إقليمية.وفي أبريل 2019، تم إنشاء الجمعية الإسلامية للإسلام في فرنسا (AMIF) من قبل حكيم القروي، ولديها تمويل مستقل يهدف إلى تدريب الأئمة، بناء المساجد ومعظم المديرين التنفيذيين في AMIF هم أعضاء أو أعضاء سابقون أو لهم علاقات مع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا UOIF والذي يعد ذراع الإخوان في فرنسا.