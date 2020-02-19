سعد الصغير لـ هاني شاكر بعد قرار منع المهرجانات: هيشربوا مخدرات

وجه المطرب الشعبي سعد الصغير، رسالة نارية إلى الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، وذلك بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا.وقال الصغير خلال تصريحات لبرنامج "عرب وود": "أتمنى أن يرد هاني شاكر على سؤال واحد في حالة تنفيذ قراره بمنع هؤلاء من الغناء "هيروحوا فين".وأضاف: "أما كنت مش بلاقي شغل كانوا بيأجروني في الخناقات"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يزيد من الأزمة ولا يحلها.وتابع: "سيتجهون إلى طرق غير سليمة ومنها شرب المخدرات".وكان نقيب الموسيقيين بدأ التصدى لمطربي المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيًا، وتحذير كل المنشآت السياحية من التعامل معهم بمن في ذلك محمد رمضان الذي اتجه مؤخرًا للغناء وإحياء الحفلات.