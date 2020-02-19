اليمن والنرويج يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع نظيرته النرويجية ايني إريكسون، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة اليمنية وعملية السلام والتعاون في الجانب الإنساني.و ثمن الحضرمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأربعاء، دعم النرويج للحكومة اليمنية لاسيما في المجال الإنساني.. محملا مليشيا الحوثي المسؤولية كاملة عن العراقيل والقيود التي تتعرض لها المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني في اليمن والتداعيات الناتجة عن ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تدخر جهدا في تذليل أي صعوبات تواجهها المنظمات للتخفيف من التداعيات الإنسانية الكارثية للحرب العبثية التي يشنها الانقلابيون الحوثيون على الشعب اليمني.وأكد الحضرمي أن الحكومة حريصة على السلام ولكن السلام المستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وليس السلام المؤقت أو المجزأ، مؤكدا انه من الضروري تسمية الأشياء بمسمياتها وكشف انتهاكات الحوثيين بشكل واضح وصريح أمام المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام في اليمن.و من جهتها أعرب الوزيرة النرويجية عن دعم بلادها للحكومة الشرعية واستمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة اليمنيين وتحقيق السلام في اليمن، لافتة إلى دعم النرويج لجهود مبعوث الأمين العام مارتن غريفيثس، متمنية حلول السلام والاستقرار في اليمن.