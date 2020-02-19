«تسويق الأقصر»: الطيران المباشر مع شرم الشيخ يخدم سياحة الصعيد

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي بالأقصر، إن تشغيل شركة مصر للطيران أول خطوطها المباشرة بين شرم الشيخ والأقصر، غدا الخميس، خطوة جيدة للغاية، تربط بين السياحة الشاطئية ونظيرتها الثقافية ويخدم قطاعًا كبيرًا من السائحين، خاصة كبار السن ممن تعيقهم الطرق البرية عن زيارة المدينة الآثرية أو العكس، بالإضافة إلى استغلال عامل الوقت.وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نسبة الإشغالات بالفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان تصل حاليًا بـ70%، وهي نسبة جيدة الفترة الحالية، وسط التخوفات من فيروس "كورونا الجديد"، موضحًا أن هناك حركة سياحية وافدة إلى الصعيد من السوق الإسباني، كما أن السوق الأمريكى قام بحراك سياحي مؤثر على الصعيد الفترة الأخيرة مستمر حتى الآن، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي أعلن عنها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان لها دور كبير في الجذب السياحي إلى الصعيد.