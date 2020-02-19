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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توسعة الشوارع بمدينة الطود جنوب الأقصر (صور)

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:57 م
مدينة الطود
مدينة الطود
هدى الأمير
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تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري برئاسة محمد حسن علي حسين، بعمليات نظافة ورفع أتربة بالطرق وتوسعتها وتجميل مكثفة داخل القرية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، لمسيرة منظومة النظافة والتجميل المعدة بمركز ومدينة الطود والخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

حيث واصلت الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري لليوم الثالث على التوالي من رفع الأتربة المتراكمة وتوسعة وتمهيد طريقي مدخل العديسات الغربي الناحية الشرقية لترعة المعلا وطريق مزلقان محطة أرمنت بطول الطريق الممتد شرقاََ حتى مركز شباب الضمان، مع تفريغ صناديق القمامة اليومي وإزالة المخلفات من مناطق أبو خواجة وشارع المستشفى، والقرية الأم، ومناطق حاجر العديسات مع استمرارية قص وتهذيب وري الأشجار بالحدائق والجزر بطريق المسار القاهرة أسوان.

وفي هذا السياق تابع رئيس مركز ومدينة الطود بقرية منشية النوبة برئاسة بصري النوبي يوسف رئيس القرية بتمشيط طريق المسار السياحي القاهرة أسوان باستخدام اللودر الزاحف بإزالة الأتربة بالطريق بدايةََ من مدرسه نجع الوحدة الإعدادية بطول الطريق الممتد باتجاه مركز البياضية شمالاََ، مع مواصلة استمرار تطوير مدخل القرية، مع استمرارية قص وتهذيب وري الأشجار بالحدائق والجزر بطريق المسار.

ومن مدينة الطود تابع الدكتور محمد رزق رئيس المركز قص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاََ للجدول الزمني المحدد للري بطريق المسار القاهرة أسوان بدايةََ كمين الطود الأمني بطول الطريق شمالاََ حتى كوبري الوحدة.

ومن قرية الطود غرب برئاسة شعبان عبده طه رئيس القرية، تابع رئيس مركز ومدينة الطود رفع الأتربة ومخلفات المباني بطريق ساحل الجسور بقرية الطود غرب، وتوسعة الطريق وتمهيده من أمام المارة بالطريق.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، أن منظومة النظافة والتجميل المعدة بالمركز مستمرة طبقاََ لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
مدينة الطود
مدينة الطود
مدينة الطود
مدينة الطود
مدينة الطود
مدينة الطود

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