رئيس موريتانيا يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات في المنطقة

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاوي، اليوم الأربعاء وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة - الذي يزور موريتانيا حاليا - وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى استعراض التطورات في المنطقة والعالم.وصرح وزير الخارجية المغربي - عقب اللقاء - حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع موريتانيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الرباط تسعى لإقامة علاقات استثنائية مع نواكشوط، والدفع بها قدما إلى أعلى المستويات، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.وأكد تطابق وجهات النظر في كافة القضايا التي جرى مناقشتها خلال اللقاء.يذكر أن المغرب وموريتانيا يحتفلان بذكرى توقيع "اتفاق الأخوة وحسن الجوار" الموقع عام 1970، ويسعى البلدان لاستغلال هذا الظرف الإيجابي لتفعيل روح ذلك الاتفاق واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بهذه العلاقات نحو شراكة استراتيجية قوية.