نورى المالكى يستقبل سفير مصر لدى العراق

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، السيد علاء موسى.وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأوضح أن الأزمات التي يتعرض لها العراق تتطلب تعاونا كبيرا بين جميع القوى السياسية بهدف تجاوزها، مشيرًا إلى رغبة الجميع في إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة منتخبة قادرة على تلبية مطالب الجماهير وتعيد هيبة الدولة.من جانبه، أكد السفير موسى دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار العراق والحفاظ على وحدته أرضًا وشعبًا.